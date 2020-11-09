Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansında konuşuyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şekilde:

"Koronavirüs salgını sebebi ile maalesef sizleri bu sene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde istediğimiz gibi ağırlamak mümkün olmadı. Gerek büyükelçilerimiz, gerekse Cumhurbaşkanlığı danışmanlarım hep birlikte şu anda bu salonda bir aradayız.

Her birinizi gayretlerini emekleriniz için gönülden tebrik ediyorum.

Büyükelçilerimiz bu sene olağan görevlerinin yanında son asrın en büyük sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla da mücadele etmek zorunda kaldılar. Şimdiye kadar 1 milyon 300 bin insanın hayatına mal olan bu salgın, dünya genelinde birçok çarpıklığın da gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Ekonomik bakımdan çok güçlü ülkelerin sağlık sistemlerinin ne kadar zayıf olduğunu pandemi sürecinde gördük.

Türkiye'den memleketlerine dönmek isteyen 90 ülkeden 38 bin yabancıya destek sunduk.

Temizlik, maske ve mesafe kuralına uyarak salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum.

Haklı yerine güçlüyü, çoğunluk yerine bir avuç azınlığı, fakir yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin devam etmesi mümkün değildir.

Uluslararası ilişkilerde çok merkezlilik eğilimi ve bölgeselleşme giderek önem kazanıyor. Tedarik zincirlerinin yeniden paylaşıldığı, üretim ve lojistik merkezlerinin tekrar belirlendiği, yeni bölgesel ittifakların kurulduğu, siyasi ve ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız.

Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız. Ülkemizin, yeni dönemin kurucu iradelerinden biri olması için var gücümüzle çalışıyoruz.

Bugün Libya'da siyasi çözüm umutları yeniden yeşermişse, bunda Türkiye'nin zamanında yaptığı müdahalenin çok ciddi katkısı bulunuyor.

Doğu Akdeniz'deki her türlü gelişmenin yükünü taşıyan ülkemizin, doğal kaynaklar söz konusu olduğunda yok sayılmasına rıza gösteremezdik.

Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerinden yakında müjdeli haberler alacağımıza inanıyorum.

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz.

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla sevincimiz ve umutlarımız artmıştır. Karabağ'daki işgal bitene kadar mücadele bayrağı inmeyecektir.

Türkiye'nin sınır dışı ettiği yabancı terörist savaşçıların Batılı ülkelerde elini kolunu sallayarak eylem yapmalarını anlayamıyoruz.

İslam düşmanlığıyla mücadele etmek, hem inancımızın hem de yurt dışındaki vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereğidir."

Ayrıntılar gelecek...