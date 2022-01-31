Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması töreninde konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 bin öğretmen ataması töreninde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Atamasını gerçekleştireceğimiz her öğretmeni canı gönülden tebrik ediyorum. Eğitim öğretim ordumuzu daha da güçlendireceğiz.

Çocuklarımızın okul ortamından uzaklaşmaması için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Detaylar gelecek...