Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programında önemli açıklamalar: 15 Temmuz demokrasiye gönül verenlerin zaferidir

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yıl dönümü kapsamında TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bu güzide çatı altında görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz, milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz'daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir. Genci yaşlısıyla bu millet, Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir."

"MİLLETVEKİLLERİMİZİ HALKIN EMANETİNİ YERE DÜŞÜRMEMİŞTİR"

"Türk milleti, sokakta istiklalini korurken, milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye, milli iradeye sımsıkı sahip çıkmıştır. Milletvekillerimiz gazi meclisimizin şanına yakışır şekilde, tepelerine atılan bombalara rağmen halkın emanetini yere düşürmemiştir. Bu vesileyle o gece engelleri aşarak, tankların çevresinde dolanarak, namluların ucundan yürüyerek TBMM’ye gelen ve milletin vekili olmanın sorumluluğunu yerine getiren herkese şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum."

"TÜRKİYE'NİN İSTİKBAL MÜCADELESİNİN ÖNERDERLERİ ŞÜKRAN VE MİLLETLE ANILACAKTIR"

"Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan diğer kahramanlıklar gibi gazi meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır. Nasıl İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizin üyeleri, aradan geçen bir asra rağmen halen hayırla yad ediliyorsa, yeni Türkiye’nin istikbal mücadelesinin önderleri de inşallah hep şükran ve minnetle anılacaktır.

"84 MİLYONUN TAMAMINI KUCAKLAMAYA ÇALIŞTIK"

Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek bizim en önemli görevimizdir. 40 yılı aşan siyasi hayatımızın herhangi bir döneminde hamdolsun şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek hiçbir adım atmadık. Özünde rekabet bulunan siyaseti, ülkenin ve milletin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük. Hizmet üretirken, mücadele ederken, içeride ve dışarıda milletimizin hakkını savunurken 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Vatanımızın bekası, milletimizin birlik ve dirliği, Türkiye’nin topyekun refah ve huzurundan başka hiçbir hedef peşinde koşmadık. Bugün de aynı hassasiyetle çalışıyor, önceliği millet ve memleket olan herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmaya gayret ediyoruz."

RİZE'DE MEYDANA GELEN SEL

"Felaket neticesinde kaybolanlar var. Şu anda üç bakanımız orada. Valimiz ve tüm görevliler arama çalışmalarını devam ettiriyorlar."