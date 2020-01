Cumhurbaşkanı Erdoğan: “1607 yaralıdan 1503’ü taburcu edildi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depreme ilişkin "Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanları ile vatandaşların yanına koşmuştur. 1607 yaralıdan 1503'ü taburcu edildi. Bunu siyasi istismar vesilesi yapan, millet can derdindeyken mal derdinde olup fırsat devşirmeye çalışan ve karalama kampanyası sürdürenler var. İnsanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, ahlaksızca" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem için tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1607 vatandaşımız da yaralındı. Enkaz altında kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı da 45. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. Devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında koşmuştur. İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik bakanlarımız bölgeye giderek çalışmalara nezaret etmiştir. İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat kısa sürede deprem bölgesine ulaşmıştır. Arama kurtarma çalışması, yaralıların tahliye ve tedavisi, evi yıkılan vatandaşlarımız için gerekli olan tüm tedbirler süratle alınmıştır. Biz de Elazığ ve Malatya'ya intikal ederek bölgeyi inceledik. Yaralıları ziyaret ettik. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik ve beraberlik içinde sarmaya başlamıştır. Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerden de pek çok dayanışma mesajları aldık. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun diyorum. 36 saattir büyük fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, jandarma, tüm kamu görevlilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Türkiye - Afrika ilişkileri her geçen gün güçleniyor"

Açıklamalarında daha sonra Afrika turuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Afrika turumuzun ilk durağı olan Cezayir'le 5 asra dayalı tarihe sahibiz. İlişkilerimiz 2006'daki ziyaretim sırasında imzaladığımız dostluk ve iş birliği temelinde her geçen gün daha da gelişiyor. Cezayir geride bıraktığımız yıl zorlu bir süreci başarıyla atlattı. Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un iş başına gelmesi çalkantılı dönemin atlatılmasına da vesile oldu. Yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ele alma fırsatımız olacak. İnşallah iş forumu da düzenleyeceğiz. Bölgemizdeki güncel gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunacağız. Cezayir'in ardından Pazartesi günü Gambiya'yı ziyaret edeceğiz. Ülkemizden cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olması açısından ayrı bir önem atfediyor. Gambiya bizim için Afrika'da FETÖ okulunu ilk kapatan ülke olması hasebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Gambiya ile ilişkilerimizi ticaret ve turizm başta olmak üzere her ilişkimizi arttırmak istiyoruz. Gambiya'nın ardından aynı günün akşamı Senegal'e geçeceğiz. Senegal ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacındayız. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemimizde 27 Afrika ülkesini ziyaret ettik. İlk defa gideceğimiz Gambiya ile bu sayıyı 28'e yükselteceğiz. Karşılıklı saygı, eşitlik, kazan kazan temelinde Türkiye - Afrika ilişkileri her geçen gün güçleniyor" dedi.

"Hasar tespitini yapıp süratle yeniden inşa çalışmaları başlatacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'daki depremin ardından TOKİ'nin yapacağı çalışmaya yönelik soru üzerine "Hasar tespit çalışmalarını Çevre Şehircilik Bakanlığımız sürdürüyor. Elazığ'da da daha çok köylerde sıkıntı var. Binaların durumu nedir, bunların hasar tespitini yapıp süratle buralardaki yeniden inşa çalışmaları başlatacağız. Yıkılması gerekenler de varsa bunları yıkmak zorundayız. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün akşam Malatya'da 5.1'lik sarsıntıya bizzat yaşayarak şahit oldum. Bu konuda gecikemeyiz. Şu anda 3 bakanımız orada, vekillerimiz orada, onları da bıraktık. Bakanlarımız ekipleriyle birlikte hasar tespit çalışmalarını sürdürüyorlar" diye konuştu.

"İnsanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, ahlaksızca"

Depremin ardından sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce birlik beraberliğe destek veren vatandaşlarımız varken bir diğer taraftan siyasi istismar vesilesi yapan, millet can derdindeyken mal derdinde olup fırsat devşirmeye çalışan ve karalama kampanyası sürdürüyorlar. İnsanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok beter, ahlaksızca. Örneğin 20 yıldır bu hükümet depreme ne yapmış diyecek kadar... Depremi durdurma şansınız var mı. Öyle bir imkan söz konusu değil. Depremden sonra ne yaptığınıza gelince özellikle bizim iktidarımızda yaşadığımız önemli depremler oldu. Bingöl depreminde anında deprem bölgesine gittik. Adeta Bingöl'ü yeniden inşa ettik. Van depremi. Van'ı yeniden inşa ettik. Soma depremi yaşadık. Soma'yı da öyle. Anında bölgeye intikal ederek bu adımları attık. Artık kurumlarımız bu tür olaylar karşısında çok ciddi yeteneklere sahip oldular. Kızılay'ımızın durumu malum. Yardımda, iaşe konularında başarılı. AFAD aynı şekilde. Kurtarma olayında da AFAD'ın çok ciddi başarıları olduğunu gördük. Jandarmanın, Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı olduğunu gördük. Bunlar bizi bir yerde memnun ediyor. 45 kurtarılan, nereden çıkardılar bunu? Artık umutların kesildiği yerden. Bu insanı mutlu ediyor. Her ne kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybettiyse de öbür tarafta 1607 yaralı çıkarıldı buralardan. Bunların 1503'ü taburcu edildi. 104'ünün de tedavisi devam ediyor" dedi.

"Hafter darbecidir"

Hafter'in Libya'daki saldırılarına devam etmesi ve İdlib'de de ihlallerin devam etmesine yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü sayın Merkel buradaydı. Kendisiyle Libya konusunu ele aldık. Hafter darbecidir. Darbeci Hafter'e niçin bu kadar destek verdiklerini ben Merkel'e de söyledim. Şımartıyorsunuz dedim, kendisi de kabul ediyor. Bu darbeci adam Libya'da bölünmeye, sürekli olarak ateşkes ihlallerine neden oluyor. Hafter gerek Moskova sürecine destek vermemiştir. Putin "Ben Hafter'i halledeceğim, sen de Sarrac'ı hallet" demiştir. Sarrac ricalarımızı kırmamış, ricalarımıza Moskova'da da Berlin'de de uymuştur. Ama Hafter Moskova'dan kaçmıştır adeta, Berlin'de de otele gizlenmiştir. Hafter'in kimlik ve kişilik noktasında ne olduğunu, böyle birisinden hala ateşkes noktasında merhamet beklemek mümkün değil. Her türlü imkanlarla saldırılarına devam ediyor. Bu işte başarılı olmayacak. 5+5 asker vermek suretiyle süreç başlatıyor. İdlib meselesinde ise rejim halen ihanetini devam ettiriyor. Rejimin bu konudaki duyarsızlığını görmemek mümkün değil. Putin'le görüşmek suretiyle bu sivil halkı güvence altına almak istiyoruz. Sınırımızdan Suriye tarafından 30-40 kilometre derinlikte briketten inşa edilmiş konutlar yapmayı planladık. Bunların inşası başladı. İstiyoruz ki İdlibli kardeşlerimiz bu kış mevsimine buralarda barınsınlar. Daha ideal olanına vardığımızda onları ciddi manada koruma altına almış olalım" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA