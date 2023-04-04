Cumhurbaşkanı Erdoğan 169 Tesisin açılışı için Pendik'e geliyor!

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Nisan Pazar günü 169 tesisin toplu açılışı için Pendik'e geleceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pendik Çamçeşme Merkez Camii Meydanı'nda halk hitap edeceğini ifade eden Ahmet Cin, "Bu konuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız nasipse 9 Nisan' da saat 16:00'da Pendiklilerle buluşacak. Vatandaşlarımız alanı hınca hınç dolduracaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ilçemizden güçlü bir destek vereceğiz." diye konuştu.