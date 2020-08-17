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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ağustos depremi ile ilgili mesaj paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Ağustos depremi ile ilgili mesaj paylaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depremi'ne ilişkin yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, “Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

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17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:39
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