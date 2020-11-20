Cumhurbaşkanı Erdoğan 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda faiz kararını değerlendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'na katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın dün uyguladığı faiz artırma hamlesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Salgınla mücadele konusunda gereken her şeyi yapıyor, bilim insanlarımızın tavsiyeleri doğrultusunda atılması gereken adımları da atıyoruz.

Şartları en doğru şekilde değerlendirerek bu süreci fırsata dönüştürme konusunda kararlıyız.

Salgının 2. dalgasının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde de nispeten daha iyi bir görünüme sahibiz.

Bizimle anayasa çalışması yapmaya yanaşmayanların daha sonra karanlık mahfillerle çalışmalar içine girdiği ortaya çıktı.

Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dünkü faiz kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz.

Hepimize görevler düşüyor. Hepimizin yapması gereken fedakarlıklar var. Hazine ve maliye bakanlığımız, Merkez Bankamız ile özel sektörümüz bundan sonra daha güçlü bir şekilde çalışacaklardır.

Hem ekonomik politikalarımızı tahkim edecek hem demokrasi ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hem de milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içindeyiz.

Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum.

Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilelim.

Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalından çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek durumunda kalırız. Reformlarla ülkemiz bu kritik sancıdan kurtulacak.

İş ve yatırım ortamını beklenen seviyeye çıkaracağız. Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız.

Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline güvenen herkesle yürümeye hazırız."

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