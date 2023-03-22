Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Su Günü'nde iktidar olduğu günden bu güne ülke genelinde yapılan barajları ve temiz suya erişim konusunda yapılan hizmetleri açıkladı. Erdoğan, "Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik" diyerek verileri paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!

Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidar olduğu günden bu yana suya verdikleri öneme dikkat çekerek 22 Mart Dünya Su Günü'nde inşa edilen barajları, sulama tesisleri ve daha fazlasını açıkladı. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla barajı 21 yılda inşa ettik, ülkemizin bir damla suyunun boşa akıp gitmesine rıza göstermedik." ifadelerini kullanandı. Ayrıca Erdoğan Gelecek yüzyılın en stratejik değeri olan su kaynaklarını korumak için sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!

"MEDENİYETİMİZİN HAYAT KAYNAĞI"

Su yatırımlarına ilişkin bir infografik de paylaşan Erdoğan, "Medeniyetimizin hayat kaynağı olduğunun bilinciyle suyu verimli kullanan, doğru yöneten ve su gibi aziz milletimizle en iyi şekilde buluşturan projelerimize kesintisiz şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İnfografiğe göre, 21 yılda 479 milyar liralık su yatırımı yapıldı.

716 baraj, 615 HES, 1633 sulama tesisi, 481 gölet ve bent, 302 içme suyu tesisi, 24 atık su tesisi, 5 bin 395 taşkın kontrol tesisi ile 101 yer altı depolaması ve suni besleme yatırımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılda yapılan su yatırımlarına ilişkin verileri paylaştı!

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