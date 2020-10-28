Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan videolu kutlama mesajı yayınladı. Yayınladığı mesajda Cumhuriyet Bayramı sevincine ortak olan tüm dostlara en kalbi şükranlarını sunan Erdoğan, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.
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28 Ekim 2020 Çarşamba 11:10
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