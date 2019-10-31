Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye sağlık alanında dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Sağlığı önceliklerimiz arasında ilk sıraya çıkardık. Hemen kolları sıvayıp tüm dünyada örnek alınan bir sağlık reformunu hayata geçirdik. Sağlık çalışanlarının sayısını 378 binden 1 milyon 24 bine ulaştırdık. Hastanelerimizdeki tedavi cihazlarından her alana kaliteyi yükselttik. Hedeflediğimiz düzeyde sağlık hizmeti vermeyi başardık. Bugün çok sayıda ülke sağlık sistemimizi inceliyor. Bir önceki ABD Başkanı Obama kendi ülkesinde bizim sağlık reformunun çok küçük bir kısmın gerçekleştirmeye çalıştı ama başarısız oldu bana da sordu.

Hayatın dinamizmi ne kadar iyi olursa bizim sağlık sistemimizi daha da geliştirmeye yöneltiyor. Bu anlayışla doktorlarımız başta olmak üzere sağlık çalışanlarının niteliğinin yükseltilmesinde çok önemli gelişmeler kaydettik. İlaç, aşı ve cihaz üretimimizin tüm aşamalarını yerli hale getirmekte kararlıyız. Yerlileşmeye gizli bir direniş var. Yapılan tüm engellemeleri daha yakından takip altına alacağız. İnsanın sağlığının nasıl bozulduğuna ve nasıl tedavi edileceğine ilişkin başarılı eserler bırakılmıştır. İbni Sina anatomide çağının çok üzerinde çalışmalar yapmışlar Daha pek çok abide isme eserleriyle çığırlar açmıştır. Ölüme çağre bulunamadı ama tıp ve bilim sayesinde ortalama insan yaşama süresi uzadı.

Suriye gibi büyük yıkıma uğrayan bir ülkede ortalama yaşam süresi 73’ten 63’e geriledi. Bir tarafta yüz milyonlarca insan açlıktan ölmeyle karşı karşıya bir tarafta da obezitenin ciddi bir sağlık sorununun dönüştüğü yerler var. Bu çarpıklığı düşünmemiz gerekiyor.

Silahlanmaya harcanan paranın sadece bir kısmıyla dünyada ne aç ne de temiz su sıkıntısı kalmayacağına dikkat çekerim

BM’nin daha adil daha etkin bir yapıya kavuşması için yaptığımız çağrının sebebi budur. Toplumların daha adil bir toplum ümitlerini canlı tutmak hepimizin görevidir. Bilim adamlarından önce siyasetçilere düşer görev ama unutmayın bilim adamları siyasetçilere yol gösterir.

Ülkemizdeki sığınmacıların hepsi de tüm şehirlerimizdeki sağlık kurumlarından hizmet alabiliyor. Gıdadan barınmaya eğitimden istihdama kadar her konuda ülkemizdeki sığınmacıları insani şartlarda yaşatma gayretindeyiz. Kimse bizi sınırlarımızı açmaya zorlamamıştır. Tarihimizden dolayı biz bu insani duruşu sergiledik. Asıl üzücü konu tek başına bırakılmamızdır. AB başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza gelen destek 3 milyar avro. Bizim 8,5 yıldır yaptığımız harcama 40 milyar doları aşmıştır. Suriye krizinde attığımız her adımda yalnız bırakıldık.