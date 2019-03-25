Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım’ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerin 4-0 galip ayrıldığı Moldova maçı sonrası soyunma odasına giderek, futbolcuları tebrik etti.

2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Eskişehir'de Moldova'yı ağırladı. Karşılaşma millilerin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadeleyi statta izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrası soyunma odasına giderek futbolcuları ve teknik ekibi tebrik etti.

Kaynak: İHA