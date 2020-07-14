Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Bileşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider arasındaki görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya krizi de dahil olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması ve Libya'da kalıcı istikrar için müttefik olarak yakın çalışma konusunda mutabık kaldı.