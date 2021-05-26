Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, normalleşmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirket yöneticileriyle video konferans yönetimiyle toplantı gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Salgın döneminde dünya ekonomileri bir kaç istisnai dışında çok ciddi daralmalar aşadı. Türkiye'nin önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasını sağladık. Salgın döneminde birçok firmamız daha önce hiç varlık göstermediği ülke ve bölgelerde açılma imkanı buldu.

Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.

2021 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatımız yüzde 33,1 artışma 68 milyar 752 milyon dolara çıktı. Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye'ye olan yatırım taleplerinde ciddi bir artış görüyoruz.

ABD ile müttefiklik ilişkimizi önemsiyoruz."