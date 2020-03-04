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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: AA




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