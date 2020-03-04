Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft'ı kabul etti
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Kaynak: AA
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