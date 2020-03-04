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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisini kabul etti 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisini kabul etti 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisini kabul etti 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi.

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Kaynak: DHA




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