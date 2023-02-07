Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Fatih Erbakan ile görüştü

Türkiye, deprem felaketiyle mücadele ederken siyasiler de bu konuda birbirleriyle görüşmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

FATİH ERBAKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de telefonda görüştü. Erdoğan, Erbakan ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.