Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye 2 hafta süre tanımıştı! CHP'den ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'yle birlikte oluşturulmaya çalışılan güvenli bölge konusuyla ilgili olarak değerlendirmede yapmış ve "İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi harekat planlarımızı devreye sokacağız" demişti.

CHP'DEN KONUYA İLİŞKİN İLK YORUM: ENDİŞELİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri hakkında CHP'den ilk yorum geldi. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine ilişkin, parti adına yaptığı açıklamada, "endişeliyiz" mesajını verdi.

Çeviköz, konuyla ilgili şunları söyledi:

Amerika ile ortak harekatımız bir sonuca ulaşmazsa, şu vadeden itibaren biz kendi bildiğimizi yapar ve kendi kararlarımızı uygularız şeklindeki ifade tam manasıyla bir çelişki oluşturmaktadır.

"ENDİŞE DUYUYORUZ"

Dolayısıyla, oradan baktığımızda da Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak Türkiye'nin kendi başına yapmakta olduğu bir takım tasavvurların tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinden de endişe duyuyoruz.

FIRAT KALKANI VE ZEYTİN DALI İÇİN DE "ENDİŞELİYİZ" İFADESİNİ KULLANMIŞLARDI!

CHP, daha önce de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla ilgili olarak da benzer çıkışlar yapmış, "endişeliyiz, tehlikeli sonuçlar doğurur" ifadelerini kullanmıştı.

Parti, operasyonların başarıyla sonuçlanmasının ardından ise her seferinde ağız değiştirerek farklı açıklamalar yapmıştı.