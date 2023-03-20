Cumhurbaşkanı Erdoğan AB’nin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Konferans'ta konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Dönem Başkanı üyesi İsveç'in düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansına canlı olarak Külliye'den bağlandı. Bağış'ın amacı ise Türkiye ve Suriye'de gerçekleşen depremler sonrası depremzedeler için düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Videokonferans aracılığıyla canlı bağlantıda şu ifadeleri kullandı:

"Bu Konferans için teşekkür ediyorum. 7,7, 7,6 büyüklüğündeki 2 şiddetli deprem 11 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. 50 bin 96 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

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Bir kısmı müstakil deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar devam ediyor. Olumsuz ha şartlarına rağmen enkaz kaldırma çalışmalarından depremzedelerin ihtiyaçları için gereken tüm gayreti gösteriyoruz.

"DEPREMİN MALİYETİNİN 104 MİLYAR DOLARI BULACAK"

Hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. Deprem bölgesinde kullanılamayacak hale gelen bina sayısı 298 bin. Depremin maliyetinin 104 milyar dolar bulacağı anlaşılıyor. Hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Depremden sonra Türkiye, 90 ülkeden 11 bin 320 personelin desteğini yanında buldu. 36 sahra hastanesi siz değerli dostlarımız sayesinde kuruldu.

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"GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALANLARA KAPILARIMIZI AÇTIK"

Konferansta yapacağınız katkılar afetin izlerini ortadan kaldırma konusunda bize yardımcı olacaktır. Esas mücadelemiz şimdi başlıyor. Çadır kent, konteyner kent kurulumuna devam ediyorum. Yarım milyon insanımızı bu alanlara yerleştireceğiz.

Tarih boyunca hiçbir ayrım yapmadan dara düşen herkesin yardımına koştuk. Koronavirüs salgını döneminde 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım gönderdik. Çatışma bölgelerinden göç etmek zorunda kalanlara kapılarımızı açtık.

3 buçuk milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Gece gündüz demeden milletimiz için yardım toplayan, yanımızda olan siz dostlarımıza teşekkür ediyorum.