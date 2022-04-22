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Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi! Pençe - Kilit Operasyonu'ndaki şehit sayısı 3'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada Pençe - Kilit Operasyonu'nda şehit olan asker sayısının 3'e yükseldiğini, etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise 45 olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi! Pençe - Kilit Operasyonu'ndaki şehit sayısı 3'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Pençe - Kilit Operasyonu'ndaki son durum ve Rusya - Ukrayna arasındaki görüşmelere değindi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi süreç içerisinde Kuzey Irak’takı harekat terör örgütünün can çekişmesi anlamında. Son çırpınışları olarak yakım yıkı gibi talimatı yerine getirme gayreti içerisinde. Pençe harekatında 45 terörist etkisiz hale getirildi. Maalesef bir şehidimiz daha var. Biz uzman çavuşumuz şehit oldu. Şehidimiz 3 oldu.

İnlere giriyorusunuz mağaralara giriyorsunuz. Taviz vermeden en az hasarla bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Biraz süre alacak ama neticesi milletimiz vatanımız için hayırlı olacak.

(Öte yandan P.Tğm. Kaan Kanlıkuyu ve Mu. Ütğm. Ömer Delibaş, Pençe - Kilit Operasyonu'nda şehit olmuştu.)

RUSYA - UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ

Ümitsiz değiliz, Sayın Putin ve Zelenskiy ile bugün yarın yeniden görüşme yapmayı planladık. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde sürdüreceğiz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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