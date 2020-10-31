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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Can kaybı artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi. Bölgede depremle alakalı olarak yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 103 kişinin de enkazdan kurtarıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Can kaybı artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi. Bölgede depremle alakalı olarak yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 103 kişinin enkazdan kurtarıldığını ve 885 yaralının olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyledi.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Editör


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