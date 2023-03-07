Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa 250 bin liraya kadar destek müjdesi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 11 il büyük oranda etkilenmiş arama kurtarma ekipleri bölgede yoğun çalışmalar başlatmıştı. Depremden sonra bölge halkı toparlanmaya çalışırken devlet desteklerine devam ediyor. Son olarak deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlara "Hayata Dönüş Kredisi" desteği verileceğini açıkladı. 250 bin TL'den başlayan destek imkanı sunulacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa 250 bin liraya kadar destek müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Hayata Dönüş Kredisi" adı verilen esnafa ve sanatkara verilecek olan desteğin detayları belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan verilere göre, depremde ağır hasara uğrayan Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların destekten faydalanabileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa 250 bin liraya kadar destek müjdesi!

250 BİN LİRAYA KADAR DESTEK

Destek paketi, depremden etkilenen il ve ilçelerde faaliyet gösteren esnafa işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlamak amacıyla oluşturuldu. Esnaf ve sanatkarlara azami 250 bin liraya kadar 12 ay ödemesiz, 60 ay vadeli işletme kredisi verilecek. Kredi faiz oranı yüzde 7,5 olarak belirlenirken, kredinin yarısı Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli olacak.

Ödeme sıklığı,12 ay ödemesiz dönemi takiben 1, 3, 6 ay taksitli olacak. Mevcut kooperatif ortakları için Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKK) kefaleti, doğrudan kullandırımlar için banka lehine teminat alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa 250 bin liraya kadar destek müjdesi!

BAŞVURULAR YIL SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Kredi paketinin kullandırım koşulları da tespit edildi. Buna göre, depremde ağır hasara uğrayan ve 6 Şubat'tan önce vergi kaydı bulunan esnaf ve sanatkarlara kullandırım yapılacak. Ödemesiz dönemde müşteri için tahakkuk edecek faiz, ödeme tablosu doğrultusunda sonraki yıl taksitlerine bölünerek vade boyunca tahsil edilecek. Kredi limiti mevcut işletme kredisi şahıs üst limitine dahil olmayacak, ilave olarak tanımlanacak. Aynı zamanda Deprem İşyeri Alım veya Destek Kredisi kullanmış olan esnaf bu krediden faydalanamayacak.

Esnaflık faaliyeti şartı sadece kaydi olarak kontrol edilecek ve deprem nedeniyle geçici olarak faaliyetine ara verenler de krediden faydalanabilecek. Esnaf ve sanatkarlar odası ve siciline kayıtlı şahıs firmalarına kullandırım yapılacak. Kredi paketi 31 Aralık 2023'te sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa 250 bin liraya kadar destek müjdesi!

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