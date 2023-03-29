Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik ve doğalgazda nisan ayından itibaren indirime gidileceğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkanlar:

"Depreminin ilk gününden beri depremzedelerimizi yalnız bırakmıyoruz.

Buradan depremzede vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Seçime kadar en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Kalıcı konutların inşasına bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz.

Buradan depremzede vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, seçim durumu nedeniyle sizi unutturmayacağız.

Yapamazsınız dedikleri TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Milletimiz ilk yerli otomobiline sahip çıktı, çekilişi bugün yapılacak. İlk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik, pazartesi günü aracımızı teslim alacağız.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz."

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