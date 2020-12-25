Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Kadir Topbaş'ın sağlık durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camisi cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 16 Kasım'da bu yana özel bir hastanede koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gören Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin soru üzerine konuşan Erdoğan, "Maalesef inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Ben her gün, gün aşırı oğlu Hüseyin ile görüşüyorum, ondan bilgileri alıyorum. Rabb'imden şifalar diliyorum inşallah." diye konuştu.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

8 Ocak 1945 yılında, Artvin, Altıparmak - Yusufeli'nde doğan Kadir Topbaş 75 yaşındadır. Kadir Topbaş'ın hayatına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için habere tıklayın.

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