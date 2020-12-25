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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Kadir Topbaş'ın sağlık durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Kadir Topbaş'ın sağlık durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte Kadir Topbaş'ın sağlık durumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Ömer Öztürk Camisi cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. 16 Kasım'da bu yana özel bir hastanede  koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gören Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin soru üzerine konuşan Erdoğan, "Maalesef inişli çıkışlı gelişmeler oluyor. Ben her gün, gün aşırı oğlu Hüseyin ile görüşüyorum, ondan bilgileri alıyorum. Rabb'imden şifalar diliyorum inşallah." diye konuştu. 

KADİR TOPBAŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

8 Ocak 1945 yılında, Artvin, Altıparmak - Yusufeli'nde doğan Kadir Topbaş 75 yaşındadır. Kadir Topbaş'ın hayatına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için habere tıklayın.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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