Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rezerv çok daha büyük kaynağın habercisi"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

İşte cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada: "Rezerv çok daha büyük kaynağın habercisi" ifadelerini kullandı.

"GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ"

"Afetin duyulduğu andan itibaren devletimiz halkımızın yanında yer almıştır. Bugünkü kabine toplantımızda durumu etraflıca değerlendirdik. Giresun'daki vergi mükelleflerimizi mücbir sebep kapsamına alıyoruz. Bildirimlerin süresini 15 Aralık 2020'ye , tahakkuk eden vergilerin ödeme süresine 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıyoruz."

"Her türlü ceza, gecikme sürelerini 31 Aralık'a alıyoruz. 2020 yılı üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamelerinin de alınmamasını kararlaştırdık. Amme borçlularından faizsiz şekilde 24 ay süreyle erteliyoruz."

"MÜCBİR SEBEP KAPSAMINA ALIYORUZ"

"Vergi mükelleflerini mücbir sebep kapsamına alıyoruz. Ülkemizin pek çok yeri gibi Karadeniz'de de şartların zorlamasıyla coğrafyanın gerçeklerini dikkate almayan bir yapılaşma ortaya çıkmıştır. Bir süredir bu konudaki hassasiyetimizi kentsel dönüşüm, yeni imar planları ile zaten hayata geçiriyorduk. Yaşadığımız her afet bizi daha kararlı hareket etmeye yöneltmektedir."

"İnşallah bizden sonraki nesillere her bakımdan daha güvenli ve yaşanılabilir bir Türkiye bırakacağız. Ekranlarda izlediğimiz Giresun, Dereli tamamiyle Dereli'nin merkezinin nasıl kayalarla dolup taştığını, mağazaların, dükkanlarının ne durumda olduğunu gördünüz. Aynı şekilde Espiye, aynı şekilde Espiye. Şu anda Süleyman Soylu, Bekir Pakdemirli, Murat Kurum kardeşimiz hemen oraya geçtiler ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte çalışmaları vatandaşlarımızla birlikte yerinde izleyerek atılması gereken adımları atmak, mâlum jandarmalarımızdan şehit olanlar oldu, onların takibi, aynı şekilde sivil vatandaşlarımızdan şehit olanlar oldu, onların takibi, yaralılarımızın hastanelerde takibi devam ediyor."

"DEVLET AFET BÖLGESİNDE"

"Bekir Pakdemirli kardeşimiz Adana'da çıkan yangın sebebiyle daha sonra Giresun'dan Adana'ya geçti. Şimdi de yine Giresun'a Adil Bey'i, Ulaştırma Bakanımızı gönderiyorum. Aynı şekilde yine elektrikteki sıkıntılar sebebiyle Fatih Bey'i de oraya gönderiyoruz. Karayolları olarak herhangi bir sıkıntı var, yok bizzat yerinde takip etmesini istiyorum."

"Karayolları Genel Müdürümüz orada olmasına rağmen Ulaştırma Bakanım da orada bulunsun, olaya müzaharet etsin, bir an önce altyapıyla ilgili sıkıntıları inşallah giderelim."

Ayrıntılar birazdan....