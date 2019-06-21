Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da iş insanları ile yapılan buluşmada açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Sadece 6 yılda yaşadıklarımız dahi bu ülkenin üstesinden gelemeyeceği bir şey olmadığının göstergesidir. Bizim başımıza gelenler bir Avrupa ülkesinin başına gelseydi emin olun yerle yeksen olurlardı. Ortadoğulaştırmak, Balkanlaştırmak, Afrikalaştırmak isteyenlere karşı 82 milyon hep birlikte dimdik mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Belki bedel ödemeye devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın evlatlarımıza çok daha güçlü, bağımsız bir Türkiye bırakmayı başaracağız.

'MİLLETİN İRADESİNE ASLA HALEL GETİRMEDİK'

Bu mücadelemizde bize verdiğiniz destek için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Nasıl herkesin bir işi varsa ülkeyi yönetmek, bunun için gereken vizyonu ortaya koymak, icraatları yapmak da siyasetçilerin işidir. Siyaset bir meslek değil kendini ülkeye, millete hizmete adamanın adıdır. Her kim siyaseti başka amaçlarla yapıyorsa, her şeyden önce ülkesine ve milletine haksızlık ediyor. 40 yılı aşan siyasi mücadelemizde mensubu olduğumuz medeniyetten ve tarihten aldığımız güçle ülkemizi ve milletimizi daha iyiye taşımanın gayreti içerisinde olduk. Seçime, sandığa, sandıktan çıkan iradeye daima ram olduk. Milletin iradesine asla halel getirmedik.

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