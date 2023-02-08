Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Deprem felaketinin yaşandığı 10 ilde 3 ay süreyle geçerli olacak olan olağanüstü hal (OHAL) İlan edilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe geçti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye, deprem felaketiyle mücadele ediyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilde 13.5 milyon insanımızı etkiledi. Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde son durum hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

"OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETME KARARI ALDIK"

Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hâl ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Olağanüstü Hal kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı

BU İLLERDE GEÇERLİ OLACAK

Bu açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de karar yayımlandı. Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

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