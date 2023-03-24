Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Tüm emeklilerde maaşa zam beklentisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılacağını açıklaması sonrası yeni bir gelişme yaşandı. TBMM'ye gelmesi beklenen kanun teklifi ile az prim ödeyenle çok ödeyenin aylıklarının eşitlenmemesi için, taban aylıklarda artış ve zammın herkese yansıması bekleniyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Tüm emeklilerde maaşa zam beklentisi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında 5 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler TBMM'ye gelecek düzenlemeye çevrildi.

7 BİN 500 ÜSTÜ ZAM ALANLAR NE OLACAK?

Milliyet'in haberine göre düzenlemeden EYT’lilerle birlikte tüm emeklilerin yarıya yakının etkilenmesi öngörülürken, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan emeklilerde de zam beklentisi oluştu. Halihazırda 5 bin 500 liralık taban emekli aylığını alanlar ile bu miktarın üzerinde aylık alanlar arasında, çalışılan dönem yatırılan primler arasında kademeli olarak farklılıklar bulunuyor.

TABAN ZAM

Eğer daha önce uygulandığı gibi, 7 bin 500 TL’den düşük aylıkların devlet tarafından bu miktara tamamlanması formülü uygulanır, yapılan zam taban ücretlere yansımazsa, 7 bin 500 liranın altında aylık alanların, taban aylığı bu rakama ulaşana kadar zamdan yararlanamaması ihtimali ortaya çıkıyor. Ramazan bayramı öncesinde, emeklilerin bayram ikramiyelerinin artışı için de çalışma yürütülüyor.

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