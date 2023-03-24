Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Tüm emeklilerde maaşa zam beklentisi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında 5 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler TBMM'ye gelecek düzenlemeye çevrildi.
7 BİN 500 ÜSTÜ ZAM ALANLAR NE OLACAK?
Milliyet'in haberine göre düzenlemeden EYT’lilerle birlikte tüm emeklilerin yarıya yakının etkilenmesi öngörülürken, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alan emeklilerde de zam beklentisi oluştu. Halihazırda 5 bin 500 liralık taban emekli aylığını alanlar ile bu miktarın üzerinde aylık alanlar arasında, çalışılan dönem yatırılan primler arasında kademeli olarak farklılıklar bulunuyor.
TABAN ZAM
Eğer daha önce uygulandığı gibi, 7 bin 500 TL’den düşük aylıkların devlet tarafından bu miktara tamamlanması formülü uygulanır, yapılan zam taban ücretlere yansımazsa, 7 bin 500 liranın altında aylık alanların, taban aylığı bu rakama ulaşana kadar zamdan yararlanamaması ihtimali ortaya çıkıyor. Ramazan bayramı öncesinde, emeklilerin bayram ikramiyelerinin artışı için de çalışma yürütülüyor.