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Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor:Adalar: Özlem Öztekin Vural oldu

flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor:Adalar: Özlem Öztekin VuralArnavutköy: Ahmet Haşim BaltacıAtaşehir: İsmail ErdemAvcılar: İbrahim UlusoyBağcılar:...

Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor:Adalar: Özlem Öztekin Vural oldu

flash!

Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor:

Adalar: Özlem Öztekin Vural

Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı

Ataşehir: İsmail Erdem

Avcılar: İbrahim Ulusoy

Bağcılar: Lokman Çağrıcı

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