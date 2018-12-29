Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor:Adalar: Özlem Öztekin Vural oldu
flash!Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor:Adalar: Özlem Öztekin VuralArnavutköy: Ahmet Haşim BaltacıAtaşehir: İsmail ErdemAvcılar: İbrahim UlusoyBağcılar:...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor:
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağrıcı
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