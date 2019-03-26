Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman’da CHP’ye yüklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da CHP'ye yüklenerek, "Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu ülkede CHP'nin zerre kadar bir emeği yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da halka seslendi. Adıyaman Sakarya Caddesi'nde 35 bin kişiye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede CHP'nin zerre kadar bir emeği yok." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerin, sahabelerin, alimlerin ocağı Adıyaman, Fırat gibi coşkun, Göksu gibi nazlı Kahta, Sofraz gibi alımlı Adıyaman. Milletin adamını, milletin partisini her seferinde bağrına basan Adıyaman, bugün sizleri gönülden selamlıyorum." diye konuşmasına başlayarak "Az önce resmi rakamı aldım, sadece meydanda 35 bin kişi, fakat havaalanından gelirken bir bu kadarda yollarda var. Demek ki Adıyaman kararını verdi. 31 Mart akşamı yeniden bir tarih yazıyor muyuz? Adıyaman'da olmaktan ve sizlerle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Siz bu davayı boynu bükük bırakmadınız. Rekor bir oy oranıyla partinize sahip çıktınız. Yüzde 67.4 ile şahsıma Cumhurbaşkanlığında göreve devam dediniz. Yüzde 55.1 ile partinizi zirveye taşıdınız. Türkiye'nin tökezlemesini özellikle bekleyenlere sandıkta unutulmayacakları ders verdiniz. Adıyaman'ın sözüne sadık olduğunu gösterdiniz. Rabbime sizin gibi dostlar, sizin gibi yol arkadaşları nasip ettiği için hamd ediyorum. İnşallah 4 gün sonra sandıklara gidip oylarımızı kullanacağız. Bir kez daha şehrimizin geleceğini tayin edeceğiz. Adıyaman'ın Cumhuriyetimizin 100. yılını nasıl karşılayacağını tayin edeceğiz. Sandık bizim namusumuzdur. Sandık milli iradenin sarsılmaz yıkılmaz kalesidir. Sandık milletin mücadeleler vererek çok önemli bir kazanımdır. Baskıcı zihniyetten söke söke aldığı haktır." dedi.

'Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler" diyen Erdoğan, "Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar. Zira şu arada on binler niçin duruyor? Bunlar neyin mücadelesini veriyor. Kendi makam mevkisi için davayı satanlar kusura bakmasınlar. Biz Bay Kemal gibi koltuğa yerleşenlerden değiliz. Buralarda tırnaklarımızla kazıya kazıya buraya geldik. Eğer benim milletim, Adıyaman'ın tüm ilçelerinde, beldelerinde bu kardeşine sahip çıkıyorsa bunun sebebi var. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Bu ülkede CHP'nin zerre kadar bir emeği yok. Hak ve özgürlük mücadelesinde aynı şekilde. Bunlar cuntacıların güya adalet için astıkları delikanlıların vebali var. Körpe bir fidan iken şehit Mustafa Pehlivanoğlu'nun ana hasreti var. Rahmetli Özal, Türkeş'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hakkı var. Bu Bay Kemal'de utanma yok. Başörtü sorunun biz çözdük, diyor. Yav sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın İstanbul Üniversitesinde rektör yardımcısıydı senin milletvekilin oldu. Sen kimi aldatıyorsun." şeklinde konuştu.

'Bay Kemal korkaktır, ürkektir'

15 Temmuz darbe gecesi yaşananları hatırlatan Erdoğan, "Saat 23.15 Atatürk Havalimanına iniyor. FETÖ'cülar bunu alıp tankların arasından alıp Bakırköy'e götürüyor. Bana diyorlar ki, 2 saat önce Bay Kemal geçti. Bu adam ne diyordu? "Darbe yapılırsa tankların önüne önce ben çıkarım." Bu korkaktır, ürkektir, bundan bir şey olmaz. Ama ne yazık ki CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşine nasıl takılıyorlar anlamış değilim. 31 Mart'ta biz, siz hepimiz omuzlarımızdaki ağır yükün bilinciyle sandıklara gideceğiz. İstanbul'da ki Adıyamanlı hemşehrilerimizi arayarak, Binali Yıldırım kardeşimizi destekleyin diyeceksiniz. Ankara'da Mehmet Özhaseki kardeşimizi, İzmir'de Nihat Zeybekci'yi destekleyin dememiz lazım. 31 Mart'ta Osmanlı tokadı atmamız lazım. Evlatlarımızın ellerinden tutacak, bizden öncekilere minnet borcumuzu ödemek için sandıklara koşacağız.31 martta demokrasimize sahip çıkacağız." ifadesini kullandı.

Sisi'ye sahip çıktılar

Mısır'da 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için bir araya geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Mısır'da vicdansız alçak Sisi ile bir araya geldiler. 31 Mart bunun için önemlidir. Her fırsatta terör sevicileri sandıkta hadlerini bildirmeye hazır mıyız. Pensilvanya'dan, Avrupa'dan milletin iradesine ipotek koymaya çalışanlara ders vermeye hazır mıyız? İstanbul'da ezanımıza saygısızlık edenlere, kongrelerinde Türk bayrağı asmayanlara cevap verecek miyiz?" diye konuştu.

Kaynak: İHA