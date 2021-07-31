Cumhurbaşkanı Erdoğan, afet bölgesi Muğla'da açıklamalarda bulundu

Afet bölgelerine giderek incelemelerde bulunan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'in ardından Muğla'ya geçerek açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"HER KARIŞ İÇİN ÇOK DAHA FAZLA FİDAN DİKECEĞİZ"

"Yanan her karış orman toprağını çok daha fazlasıyla yeniden fidanlarla buluşturacak, orman varlığımıza tekrar kazandıracağız."

UÇAK SAYISI 16'YI BULDU

"Uçak sayımızı çeşitli ülkelerden desteklerle artırdık. Başta Rusya olmak üzere İran ve Ukrayna'dan gelenlerle yangın söndürme uçaklarımızın sayısı 16'yı buldu."

"45 helikopterimiz noktasal söndürmeyi gerçekleştiriyor. 9 insansız hava aracımızla etkin bir şekilde sahadayız."

ERDOĞAN, TERÖR ŞÜPHESİNİ DEĞERLENDİRDİ

"(Orman yangınlarında terör şüphesi) Böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız."

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