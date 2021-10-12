Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri gündem oldu! Kritik konularda sergilediği duruş dikkat çekti!Kibutz ne demek, TDK'ya göre Kibutz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Biyoritim ne demek, TDK'ya göre Biyoritim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?AFAD personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır 2021? AFAD lise mezunu personel alımı başvuru tarihi ne zaman 2021?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu: Ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamazAlba Berlin - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Oğuzhan Özyakup ve Fabrice N'Sakala yolcu! Siyah beyazlılardan sözleşme teklifi gelmedi!Oya Başar eski eşi Levent Kırca'yı ölümünün 6. yılında da unutmadı! Paylaşımı yürek burktu!Lisans KPSS başvuru tarihi 2021? KPSS 2022 Lisans sınavı ne zaman?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu: Ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu: Ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada," 3.6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu: Ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katıldı ve bir konuşma gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

G20'yi dünyamızın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel işbirliği platformu olarak görüyorum. Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımaları da oluyor. Konunun G20'nin çalışma alanı içerisinde değerlendirilmesini memnuniyetle karşılıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu: Ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz

"ULUSLARARASI TOPLUMUN AFGAN HALKINA SIRTINI DÖNME LÜKSÜ YOKTUR"

Afganistan'da yeni bir siyasi hakikatle karşı karşıyayız. Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel değil düzeyde uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz. Bugün Afgan halkı siyasi belirsizlik yanında 40 seneyi aşan çatışma ve terörün yıkıcı sonuçları ile de mücadele diyor. Böyle bir dönemde uluslararası toplumun Afgan halkına sırtını dönme, bu ülkeyi kendi kaderine terk etme lüksü yoktur. Bu zor günlerinde Afgan halkına karşı kardeşlik görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu: Ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz

"TÜRKİYE'NİN GÖÇ BASKISINDAN AVRUPA ÜLKELERİNİN DE ETKİLENMESİ KAÇINILMAZDIR"

Kabil Havalimanı'nda DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırılarda görüldüğü gibi terör tehdidi halen sürmektedir. Afganistan'daki gelişmelerin göç akını riskini arttırdığı da malumunuzdur. 3.6 milyonu Suriye'den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan ülkemiz Afganistan kaynaklı yeni bir göç yükünü taşıyamaz. Türkiye'nin güney ve doğu sınırlarından maruz kalacağı göç baskısından Avrupa ülkelerinin de etkilenmesi kaçınılmazdır. G20 bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulmasını öneriyorum. Türkiye olarak bu grubun başkanlığına da talibiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu: Ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamaz

AFGAN ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURS

Türkiye'de burslu olarak okuyan Afgan öğrenci sayısı 1100'dür. Geçmişten bugüne burs verdiğimiz Afgan öğrenci sayısı 10 bini aşmıştır.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT