Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Demokratik Kongo'ya) 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim. Sağlık Bakanlığımız 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecek." diye konuştu.

TÜRKİYE İLE KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ ARASINDA 7 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.Erdoğan ve Tshisekedi'nin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşme ve heyetlerin bir araya gelmesinin ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

7 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Erdoğan ve Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması, Kinşasa Finans Merkezi İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı, Altyapı ve Kongo Nehri ile Kolları Üzerinde Nehir Ulaşımı Zaptı, 1083 Kilometre Uzunluğunda Otoyol İnşaatı Mutabakat Zaptı ve Demiryolu Hattı İnşaatına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

(AA)