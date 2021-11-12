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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz karşılayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz karşılayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi sonrası, İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afrika'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz karşılayacağız."

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi sonrası, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Konseyimizin adı artık Türk Devletleri Teşkilatı'dır"

"Azerbaycan'ın kazandığı zafer tüm Türk dünyasını gururlandırmıştır."

"Terörün her türlüsüyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

"Yeni adımız ve yapımız 'Türk Devletleri Teşkilatı' ile daha hızlı, özellikle ısrarla kök salarak, büyüyeceğiz."

"Binali Bey, Türkiye'nin aksakalı olarak buradaki çalışmaları yürütecek."

"Teşkilatımızın uluslararası kamuoyunda ilgi odağı haline geldiğini görüyoruz."

"Kendi içinde ve çevresinde barış ve istikrara katkı yapan bir Türk dünyası hedefliyoruz."

"Afrika'ya 2.5 milyon doz aşı bağışlayacağız. Bunun 2 milyonunu Türkiye olarak biz karşılayacağız."

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