Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna'da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Ukrayna'da Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Türkiye İş Forumu'na katılmasının ardından Ahıska ve Gagavuz Türklerini kabul etti.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT