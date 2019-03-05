Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti Esenyurt ilçe Başkanlığını ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, seçim otobüsü ile geldiği ilçe başkanlığında yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Erdoğan'a çıkışta partililer ve çevrede bulunanlar yoğun ilgi gösterdi.

(FOTOĞRAF)

DHA