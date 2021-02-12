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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon, Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları...

"Önceki gün Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına karşı yapılan operasyonda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyonlarda bugün öğle saatlerine kadar 33 teröristi etkisiz hale getirdik."

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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