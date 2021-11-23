Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada gerçekleştirdiği konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyada ve ülkemizde 20 yılda il başkanlarını 150 defa bir araya getiren bir başka parti olduğunu sanmıyorum. Bu platformlar milletimizin sesinin en üst düzeyde duyurulduğu yerlerdir. AK Parti'nin seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı buradadır. "

Detaylar gelecek...