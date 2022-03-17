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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen  Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Önümüzdeki Kasım ayında partimiz 21. yaşını geride bırakıyor. AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıkmış olduğumuzun muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk. 

Salı günü vekillerle yaptığımız sohbet toplantısının 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Pazartesi MYK'yı topluyor ardından eski dönem vekillerimizle bir yemekli toplantıda bir araya geliyoruz. 

Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız milletimizin duruşumuzu takdir ettiğini gösteriyor. Yeni bir imtihanın, 2023 seçimlerinin arifesindeyiz.  Şüphesiz her seçim önemlidir, hayatidir ve belirleyicidir. Ama 2023 seçimleri AK Parti'nin, bunun yanında Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde milletimiz için bir yol ayrımını ifade edecektir. 

Rize-Artvin Havalimanımız bitiyor, önümüzdeki ay açılışını yapacağız.

Detaylar gelecek...

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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