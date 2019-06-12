Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Milletimiz bizden icraat, hizmet, kendisi için ve çocukları için güzel bir gelecek bekliyor. Bu şartları gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki sıkıntıları çözmemiz lazım.

Önümüzdeki dönem her alanda Türkiye'yi büyüttüğümüz bir dönem olacak.

Unutmayalım ki, bu sonsuz, hesapsız bir kredi değildir. Bize verilen desteğin karşılığını icraat olarak sunmak zorundayız. Bir an önce milletin önüne somut başarılarla çıkmalıyız.

İstanbul ve Ankara'da vitrin anlamında kayıp yaşadık ama ilçe ve meclislerde seçimi kazandık.

Ankara'da da, İstanbul'da da kaybetmedik; biz kazandık. Bizler buralara sadece vizyon noktasında kayba uğraduk. İlçeler ve meclislerde biz kazandık.

Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.

Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık.

Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.

Bizim müttefikimiz 10 binlerce TIR ile teröristlere Suriye'ye silah gönderdi.

2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. İnlerine girdik. Kaçacak delik arıyorlar.

Biz yaptığımıza eminiz ve emin olarak yolumuza devam ediyoruz.

ERDOĞAN'DAN S-400 MESAJI

S-400 ile F-35 sorunları ayrı göremeyiz. Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimini ayrı göremeyiz.

Türkiye S-400 savunma sistemlerini alacak demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. Önümüzdeki ayda teslimi yapılacak.

Haklarımızı sonuna kadar koruyacağız ve Türk kardeşlerimizin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz.

Biz sözleşmemizi imzaladık, kısa zamanda da gelecek. Trump'a da 'sizden de Patriot alırız dedik. Ama onlar bize evet diyemediler.

F-35 PROJESİ KONUSU

F-35'lerden dışlanmamızı tüm platformlarda soracağız. Başkan Sayın Trump'la ay sonu Japonya'da bir arada olacağız, orada zaten kendileriyle ayrıca görüşmemiz var. Orada da bu konuları inşallah karşılıklı olarak görüşeceğiz.

Bunların Türkiye'deki tek hedefleri nedir biliyor musunuz? Acaba AK Parti'yi biz iktidardan nasıl indirebiliriz? Dertleri bu ama indiremeyecekler. Buna güçleri yetmez.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN FIRAT'IN DOĞUSUNDA OPERASYON MESAJI

Şu anda hidrokarbon arama olaylarında 4 gemiye sahip olduk. Tarihimiz boyunca böyle bir şeye sahip değildik. Çalışmalarımızı Deniz Kuvvetlerimizin refakatinde, oralardaki güvenliği sağlamak suretiyle yürütüyoruz.

Suriye'de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edececeğiz.

Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlar bu milleti hiç tanımamışlar. Biz gerektiğinde 'kan kusup kızılcık şerbeti içtik' diyen, gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan çekinmeyen bir milletin kendisiyiz.

Karşımızda AK Parti'yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi vardır.

Bu yapıdan bir şeyler koparacağını zannedenler geçmişte de bu tür yollara başvurdular ama onlardan şu anda hiçbir şey kalmadı.

Hepsi de gayet açık olan bu mesajların, muhataplarımız tarafından doğru bir şekilde anlaşılacağını ümit ediyorum.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ KONUSU

Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık.

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakını hemen terhis olacak, kalanları görevlerine devam edecektir.

Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir.

Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır.

Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri için 4 yıllık, belediye başkanlığı seçimleri için 5 yıllık bir dönem var. Bu süreler eksiklerimizi tamamlamaya, kırgınlıkları tamir etmeye, yeni bir sesle yeni bir solukla yeni bir anlayışla, yepyeni bir vizyonla ülkemizi 2023'e taşımaya yeterlidir.

Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır.

Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'de zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur.

Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir.

Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır.

CUMHURİYET HALK PARTİ'Lİ BELEDİYELER İŞÇİ KIYIMINA BAŞLADI

Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde tek bir personelin ekmeği ile oynanmayacağına söz vermişti. 31 Mart sonrası ilk iş işçilere baskı ile sendika değiştirdi.

Aciz bir zihniyetten başka icraat beklenemezdi. CHP önceden neyse yine aynı. Bunların millete hizmet etmek gibi bir derdi olmadı; olmayacak.

Kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayacağız diyenler seçimden sonra işçi kıyımına başladılar.

Yargı, dinamiktir ve sürekli geliştirilmelidir. Biz reformla ilgili dünyadan takdir alırken bunlara beğendiremedik.

23 HAZİRAN SEÇİMLERİ KONUSU

İstanbul'daki seçim için yüz yüze bir seçim stratejisi oluşturduk.

İstanbul seçimine 10 gün kaldı. Adayımız Binali Yıldırım ile İstanbullular arasındaki bağın her gün güçlendiğini görüyoruz.