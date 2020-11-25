Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Milletimizden sabır ve destek bekliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edersek diğer tedbirlere gerek kalmaz.

Grup toplantılarına bu haftadan itibaren ara veriyoruz. Aşıda ilk uygulamaları önümüzdeki ay yapabilmeyi umut ediyoruz. En geç nisan ayında kendi aşımızı da uygulamaya getirmiş olmayı planlıyoruz. Aşı çalışmalarının siyasi ve ekonomik hırslara kurban edilmemesini her platformda dile getiriyoruz. Kendi aşımızı da dünyanın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz.

Sürecek...