Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katılarak önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de Meclis'in ve ülkenin lokomotifi sizler olacaksınız. 2023'e kadarki yol haritamızın hayata geçirilmesini sizlerle birlikte sağlayacağız.

Hükümete geldiğimizde demokrasiden, ekonomiye kadar her alanda yoksulluk çeken bir ülke devraldık. Eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin mukayesesini her fırsatta yapmamız gerekiyor.

YENİ ANAYASA HAZIRLIKLARI

Yeni anayasa hazırlıkları sürecinde Meclisimize ve grubumuza önemli görevler düşecek. Geçtiğimiz 19 yıldaki eserlerimizi ve hizmetlerimizi yeni dönemin başlangıcı olarak görüyoruz.

CHP Genel Başkanı yarısı yalan yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Kendisi İzmir milletvekili, İzmir'e bu iktidar neler yaptı, bir bak ya. CHP'nin geçmişinden bugününe yaptığı en ufak bir yatırım var mı ya?

EMEKLİ AMİRALLERİN CHP İLE İLİŞKİSİ

Bir grup emekli amiralin buram buram darbe iması kokan açıklamalarını ekonomi ile ilgilendirerek gündem saptırmaya çalışacak kadar şirazesinden koptu.

Şu ifadeye bak, darbecinin emeklisi/muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar bunlar cahil. Yoksa bu bir sinsilik mi, orasının takdirini milletime bırakıyorum. Bizi herkesi terörist, darbeci ilan etmekle suçluyorlar.

Kendileri teröristlerle al takke ver külah ilişkisinde oldukları için teröriste terörist dememizden rahatsız oluyorlar. Ekonomi üzerinde milletimizin, gençlerimizin umudunu kırarak ülkemizi kaos iklimine yönlendirmeye çalışıyorlar.

Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır."

AYRINTILAR GELECEK...