Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

"Vekillerle yapacağımız kahvaltılı toplantıları 24 Haziran'da yeniden başlatıyoruz. Biri İstiklal Harbi'nde biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik ünvanıyla şereflenen Meclisimiz zorlu dönemlerden geçmiştir.

Terör örgütü eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığı 7 Haziran 2015 seçimleri asla unutulmamalıdır. Milletimizle omuz omuza vererek ülkeyi kaosa sürükleme oyununu bozduk. Milletimiz her seçimde bize verdiği güçlü destekle ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

Lağım çukuru diye ifade edilen iftiraların ve ortaya atanların peşinden gitmek ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umudunu kesenler terör örgütleri yetmezmiş gibi şimdi de, suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Girdiği her seçimde şu kadar oy alamazsam bırakırım diyip, sonra arsızca o koltukta oturanlar önce bunu kendine söylemelidir. Türkiye'de kimsenin bu haysiyet fukaralarından ders almaya ihtiyacı yoktur."

AYRINTILAR GELECEK...