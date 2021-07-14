Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalar: Milletimizin ne talebi, varsa onu yerine getirmeye çalışacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısında gündeme ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasının ardından AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini taktı. Böylece 40 belediye başkanı AK Parti'ye katılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"TSK'nın yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin 17 tezkere Meclisimizde görüşülerek kabul edilmiştir. Meclisimiz 101 birleşimde 650 saati geçen bir çalışma gerçekleştirmiştir. Pek çok önemli düzenleme bu dönemde hayata geçirilmiştir. Meclisimiz dolu dolu bir yasama dönemi geçirmiştir. Gayretleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Meclis çalışmalarının lokomotifini Cumhur İttifakı üstlenmektedir. Arkadaşlarımın oturumlara iştiraklerini bizzat takip ediyorum.

"İL ZİYARETLERİMİZİ HIZLANDIRDIK"

Salgın şartları nedeniyle kesintiye uğrayan 50-60 kişilik kahvaltılı toplantılarımızı milletvekillerimiz ile başlattık. Ekimde Meclis açıldığında inşallah bu toplantıları yeniden başlatacağız. Salgın tehdidinin azalması ile geçtiğimiz normalleşme sürecine paralel olarak il ziyaretlerimizi de hızlandırdık.

"BİZ HİÇBİR ZAMAN VATANDAŞIMIZIN KAPISINA SEÇİMDEN SEÇİME GİDEN BİR PARTİ OLMADIK OLMAYACAĞIZ"

İnşallah bu hafta sonu Erzurum'da olacağız. Ağustos ayında da kapsamlı bir Karadeniz programımız olacak. Biz hiçbir zaman vatandaşımızın kapısına seçimden seçime giden bir parti olmadık olmayacağız. Eski, yeni tüm arkadaşlarımız ile sahayı güçlü bir şekilde tutmak zorundayız. Boş bıraktığımız her alanı karşı tarafın yalan ile iftira ile doldurduğunu unutmamalıyız. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ki, bu yalan ve iftira dalgası bitsin. CHP yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltiyor. Bunların gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Sadece hakikati göstererek sergilenen oyunu bozacağız. CHP'nin içinde saklanamaz hale gelen, taciz, tecavüz, istismar skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz."

"BUNLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ MİLLETİMİZE GÖSTERMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

CHP yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltiyor. Bunların gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur. Sadece hakikati göstererek sergilenen oyunu bozacağız. CHP'nin içinde saklanamaz hale gelen, taciz, tecavüz, istismar skandallarını saklamak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başlarına geçireceğiz.

"TÜRK SİYASETİNİ SARAN MÜSİLAJI DA ETKİSİZ HALE GETİRECEĞİZ"

Nasıl kıyılarımızı işgal eden müsilajın üstesinden bilimin ışığında yok ediyorsak, Türk siyasetini saran müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getireceğiz.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK HEDEFİMİZ 2023 NİSAN"

Biz Cumhur İttifakı olarak bu yola kararlı bir şekilde çektik. Hedefimiz 2023 Haziran. 2023 Haziran ile birlikte de ülkemiz yeni bir dönemin adımlarını da atacaktır. Atılan temelin üzerini kapatmak, var olanı satmak olan bir zihniyetin hangi meseleye çözüm üreteceğinin muhasebesini milletimiz ile yapmalıyız. Bizim bakanlarımızın, kurumlarımızın çalışmalarını sahiplenmelerine karşı da dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık kötüdür. Altını çiziyorum, siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha kötüdür.

"MİLLETİMİZİN HANGİ KONUDA SIKINTISI VARSA ONU YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Karşımızda hala çarpıtma ve yalan dışında bir politika yöntemi bilmeyen, öyle bir amacı da olmayan, tek parti özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var. Milletin gönlüne girmek yerine, ülkenin milletin felaketinden iktidar devşirmeyi hedefleyecek bir muhalefet var. Biz kimin ne dediğine, ne yaptığına, hangi senaryonun figüranlığına soyunduğuna bakmayacağız. Kendimize bakacağız. Milletimizin hangi konuda ne talebi, ne sıkıntısı varsa onu yerine getirmeye çalışacağız.

15 TEMMUZ AÇIKLAMASI: "BUNLAR BİZİM DİNİMİZİ SÖMÜRDÜLER"

"Yarın 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü. Meclisimiz o gece sergilediği cesur duruşla, gazilik unvanını hak ettiğini bir kez daha göstermiştir. Devlet ve millet hayatının her yerine sızan bu sinsi yapının ülkeden temizlenmesi kolay değildir. Bir bunları içeride de dışarıda da kovalıyoruz. Yakaladıkça Türkiye'ye getiriyoruz. Orta Asya'daki para, finans işlerini yürüten ismimi vermeme gerek yok, paye oldu. Yakalandı, sorgulamaları yapıldı. Hain emelleri yerine getirmek için çalışan FETÖ'cüler olduğu açıktır. FETÖ'nün son mensubu etkisiz hale getirilene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömürenlere prim vermeyeceğiz. Bizim kutsallarımıza saldıranlara izin vermeyeceğiz. Bunlar bizim dinimizi sömürdüler. Açık söylüyorum, aldandık."