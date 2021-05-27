Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısında: Karadeniz'de üç yeni petrol kuyusu keşfedildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, Menderes ve bakanların şehit edildiği Yassı Ada'da 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 61. yıldönümünde önemli mesajlar vermesinin yanı sıra Karadeniz'de de 3 yeni petrol kuyusunun keşfedildiği bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları...

"Eski adıyla Yassıada'ya milletimizin verdiği ismiyle Yaslıada'ya bizim dönüştürdüğümüz haliyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na hoş geldiniz. Bu süreç aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin bir özetidir. İstiklal Harbi'ni zafere ulaştıran Türk milleti demokrasi mücadelesini de aynı kararlılıkla sürdürmüştür.

"BU ZİHNİYET GÜCÜNÜ MİLLİ İRADE YERİNE DARBECİLERDEN ALIYOR"

Milli iradenin üstünlüğünü tesis etme mücadelemizin önü darbelerle kesilmeye çalışılmıştır. Ağır bedeller ödeten darbeler silsilelerinin ilki 1960 darbesi milletimizin kalbinde hala kanayan bir yaradır. Bu zihniyeti hala görmemiz üzüntü kaynağıdır. Menderes'e gönderilen mektupta ifade edilen görüşler ve kullanılan üslup hep aynıdır. Merkez aynı. Sadece darbeciler ve muhtıracılar değil onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir. Bunlarla birlikte monşerler de var. Aynı merkezden yönetildiler. Bu zihniyet gücü milli irade yerine darbecilerden almayı tercih etmiş, silahların, darağaçlarının peşinden koşmuştur. Bunlar kargaşa ve huzursuzluk çıkararak darbeyi ima etmeye yönelmiştir.

İSMET İNÖNÜ'NÜN KONUŞMASI

27 Mayısçılar yıllar sonra yaptıkları açıklamalarla CHP yöneticileri ve dergi ile gazetelerin kendilerini kışkırttıklarını ifade etmişlerdir. İsmet İnönü'nün TBMM'de yaptığı konuşmayı paylaşmak istiyorum: "Buraya gelirken Meclis binasını kuşatmış bir tabur asker gördüm. Başlarında genç bir binbaşı vardı. Sizler benden korkuyorsunuz ama binbaşıdan da korkuyorsunuz. Korktuğunuzu, ona güvenmediğinizi ispat etmek için bir teklifim var. Çağırın binbaşıyı beni götürmesini söyleyin, buna itaat edecekmiş. Bir teklifim daha var; binbaşıyı ben çağırayım Meclis'i işgal ettireyim." Biz bu üslubu nice CHP yöneticilerinden duymaya devam ediyoruz.

"15 TEMMUZ'A 'KONTROLLÜ DARBE' DİYEN YİNE BUNLARDI"

AK Parti'ye Meclis'te cumhurbaşkanı seçtirmemek için güya miting alanında ortaoyunu sergileyenler yine bunlardı. FETÖ'cülerin 17/25 Aralık'ta ortaya saçtıkları iddialarla, kasetlerle Meclis'in itibarını ayaklar altına alanlar yine bunlardı. 15 Temmuz darbe girişimini 'kontrollü darbe' diye küçümseyen yine bunlardı. Tankların arasından kaçıp giden, Bakırköy'e sığınan yine bunlardır.

Bir erken seçimle veya başka bir şekilde iktidar değişikliğinden söz eden yine bunlardır. Bizi indirmekten ve vatana ihanetten yargılamaktan söz edenler yine bunlardı. Sosyal medyadan milli şeflerinin izinden gittiklerini gösterenler yine bunlardı. Bizi merhum Menderes'in akıbetiyle tehdit eden yine bunlardı. CHP temsilcileri darbe güzellemesi yaparken her yakalandıklarında yapay gündem diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışmaktadır.

"BU YOLA KEFENİMİZİ GİYİP DE ÇIKTIK"

Biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık. Her nefis ölümü tadacaktır. Akıbetimiz bu. Bundan kaçmak yok. Öyleyse biz ölümü korkutanlardan olacağız. Bu yola da böyle devam edeceğiz. Milletin değerlerine husumet, darbecilik, ülke düşmanları ile kol kola yürüme hastalığı CHP yönetiminin içine işlemiştir.

"UZLAŞMA OLMAZSA CUMHUR İTTİFAKI OLARAK BİZ MİLLETİMİZE SUNARIZ"

Darbeci zihniyetin panzehiri milli iradenin güçlenmesidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemiyle bu yönde adım attık, çok rahatsız oldular. Yeni ve sivil anayasa ile ülkemizi bir üst lige çıkaracağız. Bu konudaki çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. MHP, BBP hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. MHP'den neticeyi sayın genel başkandan aldım. Kendi taslağını bize sunmuş oldu. Diğer partilerin hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bizim çalışmamız da bitti, biz de kendilerine sunacağız. Yıl sonunda bunları değerlendirecek, ortak teklife dönüştürmenin yollarını arayacağız. Tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına destek vermeleridir. Arzu ettiğimiz uzlaşma olmazsa, Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız.

Darbeciler kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten çekinmemişlerdir. Ülkemizde ne zaman demokrasi güçlenmişse, siyaset biçimlenmişse, Türkiye büyümüş, gelişmiş vatandaşlarımız hizmetle tanışmıştır. Darbe dönemlerinde bu süreç kesintiye uğramış, yatırımlar yavaşlamış, ülke gerilemiştir. IMF gibi uluslararası kuruluşların vesayeti altına girdiği dönemlerin darbeci zihniyete denk geldiğini görüyoruz.

Darbeciler kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten çekinmemişlerdir. Ülkemizde ne zaman demokrasi güçlenmişse, siyaset biçimlenmişse, Türkiye büyümüş, gelişmiş vatandaşlarımız hizmetle tanışmıştır. Darbe dönemlerinde bu süreç kesintiye uğramış, yatırımlar yavaşlamış, ülke gerilemiştir. IMF gibi uluslararası kuruluşların vesayeti altına girdiği dönemlerin darbeci zihniyete denk geldiğini görüyoruz.

YALANI TEKRAR ETME STRATEJİSİ UYGULUYORLAR

Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi artırdılar. Yalanları sürekli tekrar etme stratejisi uyguluyorlar.

CHP'YE HDP'Lİ BAKAN TEPKİSİ: KARAKTER MESELESİ

Bu milletin ordusunda görev yapmış bir komutanın, PKK ile işbirliği yapan HDP'ye bakanlık verilmesini savunmasından daha beter bir zillet olabilir mi? Bu mesele karakter meselesidir. Cibiliyette, karakterde bir sıkıntı varsa, Türk milletinin evladı olarak ona bir şey diyemem...

KARADENİZ'DE PETROL MÜJDESİ

Ekonomide bu yıl itibarıyla ciddi bir toparlanma bekliyorum. Karadeniz'de 405 milyar metreküp gaz keşfimizin ardından kara alanlarındaki çalışmalarımızın da sonuçlarını almaya başladık. Son 1 ayda 3 yeni kuyuda yeni petrol keşfettik.

Açılan yeni kuyular yanında daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan da petrol üretmeye başladık. Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik."

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