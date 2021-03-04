Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklama: Karşımızdaki ittifak tel tel dökülmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına canlı bağlantılı ile katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında CHP yönetimini, CHP'li belediyelerdeki toplu iş sözleşmeleri nedeniyle sokaklarda oluşan çöp yığınları üzerinden eleştirisi, ekonomik reform paketi ve yeni anayasa çalışmaları konularına değindi.

AK Parti'nin kadim davasında hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığının altını çizen Erdoğan," Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık, yüreğinde dokunmadık tek bir insan bırakmayacağız. Bunu başardıktan sonra vatandaşlarımızın sandıkta bize sahip çıkacağına emin olabiliriz." dedi.

AK Parti, 2023'e ve 2053'e doğru giden süreci inşa edecek bir parti olduğunu dile getiren Erdoğan, "Yeni yönetim sistemimize geçmemizle birlikte, yolumuza Cumhur İttifakıyla devam ediyor. Ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme noktasındayız. Karşımızdaki ittifak tel tel dökülmeye başladı. Biz ilkeli ve gayretli şekilde çalışmayı sürdürdükçe milletimin desteğini almayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"GELECEKTE, CHP DİYE PARTİYE YER OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"

CHP'nin kendi derdine düştüğünü ifade eden Erdoğan," Gelecekte, CHP diye partiye yer olmadığını görüyoruz. İktidar yolunu darbede, dış destekte gören bir anlayış çökmeye mahkumdur." dedi.

Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, CHP'nin Atatürkçülük, laiklik gibi kavramları kullanarak vatandaşları istismar ettiğini kaydetti.

AB üyelik süreci vesilesiyle hak ve özgürlükleri genişleten düzenlemeleri hayata geçirenin kendileri olduğunu söyleyen Erdoğan son yıllarda gerçekleştirilen reformları destan olarak niteledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini Türkiye'ye kazandırdıklarını belirten Erdoğan," Yargı reformu strateji belgesi son dönemdeki en önemli hukuk reformuydu." dedi.

EKONOMİK REFORM PAKETİ

Geçtiğimiz günlerde İnsan Hakları Eylem planını kamuoyuna paylaştıklarını dile getiren Erdoğan," Ekonomik reform paketini de açıklayacağız." dedi.

Yeni anaya çalışmaları hakkında da konuşan Erdoğan," Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa adımımız herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Kimseden destek gelmese de biz kendi hazırlığımızı milletin takdire sunacağız." şeklinde konuştu.

"ÇÖP, ÇKUR DEVRİNİ HORTLATMIŞLARDIR"

CHP'li belediyeleri eleştiren Erdoğan," CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe yönetimleri yeniden çöp, çukur devrini hortlatmışlardır. Bir de tıkır tıkır çalışıyorsunuz demezler mi..." dedi.

Eleştirilerini sürdüren Erdoğan," Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha temel belediye hizmetlerinin altından kalkamıyorlar." ifadesini kullandı.

Erdoğan son olarak şunu kaydetti:

"Türkiye'yi önümüzdeki asırda yürüyüşüne rehberlik edecek kuşatıcı, sarih, demokratik, özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız"