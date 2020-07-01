Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada takdirle izlenmektedir.Normalleşme takvimiyle birlikte salgın sürecinde ara verilen tüm ticari faaliyetler kademeli olarak başladı.

Haziran ayı ile ilgili ilk veriler bu doğrultuda ümit verici gelişmeleri işaret ediyor, Temmuz ile birlikte çok daha hızlı bir sıçmaya sürecine gireceğimizden şüphe duymuyoruz.

Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur.

Ülkemizin güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonları salgın döneminde de kesintisiz sürdürdük.

LİBYA

Libya'nın meşru hükümetinin ülkenin birliği, bütünlüğü, geleceği için yürüttüğü mücadeleyi destekliyoruz. Libya'da kimi devletlerin darbecilere kol kanat germesini ibretle takip ediyoruz.

Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor."

Ayrıntılar gelecek...