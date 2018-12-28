Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığına geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası AK Parti İl Başkanlığına geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası AK Parti İl Başkanlığına geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrasında AK Parti İl Başkanlığına geldi. Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal karşıladı.
Kaynak: İHA
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