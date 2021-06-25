Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda AK Parti teşkilatına seslenerek önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından önemli satır başları...

"AK Parti'yi millet kurmuştur. Bu partinin sahibi de millettir. Bizi kısır gündemlerle sıkıştırma tuzaklarına düşmeyeceğiz. Türkiye'yi seven bizi seviyor. Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor.

Önümüzde 2023 seçimleri var. Sizlerden 2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü bile boş bırakmadan gece gündüz çalışmanızı istiyorum.

Ülkemize her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması tesadüf değil. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir."

AYRINTILAR GELECEK...