Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye seslendi: PKK'nın bal gibi de yanındasınız!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Gündeminde Gara'da şehit olan 13 sivil Türk vatandaşını konu edinen Erdoğan, 5 aydır sivilleri kurtarmanın planının yapıldığını belirterek "Bu masumların kanı, terör örgütüne sahip çıkan herkesin eline bulaşmıştır." dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erodğan'ın konuşmasından satırbaşları...

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gara'daki 13 şehidimizi kurtarmanın planını 5 aydır yapıyorduk; bu kardeşlerimizi nasıl bu teröristlerin elinden kurtarırız diye çok uğraştık.

Bu masumların kanı, terör örgütüne sahip çıkan herkesin eline bulaşmıştır.

Terör örgütlerini sosyal medya mecralarında propaganda aracı haline getirenler de 13 silahsız masum insanın alçakça infazından sorumludur.

Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 42 terörist gebertildi; bütün inlerine, mağaralarına gireceğiz.

Bu ülkenin milli çıkarlarına, milli güvenliğini tehdit eden herkese, her kesime dünyayı dar ederiz!

Türk ordusu her geçen yıl daha da gelişmektedir; bu ordunun önünde durabilecek bir güç yoktur. Bu nedenle terör örgütü alçaklıkta sınır tanımıyor, alçak bile değil, bunlar çukurdur.

(ABD'ye) Hani siz PKK, YPG, PDY'nin yanında değildiniz, bal gibi yanındasınız."

AYRINTILAR GELECEK...