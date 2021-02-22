Cumhurbaşkanı Erdoğan  AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor (CANLI)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erodğan'ın konuşmasından satırbaşları...

"İzmir bir diriliş muştusunu bugün bizlere veriyor. 2023 ile ilgili bir başka müjdeyi aldığımızı görüyorum.

Bugünkü kongrelerimizi Anadolu'nun en batısındaki İzmir'den, ortasındaki Nevşehir'den en doğusundaki Hakkari'ye kadar Türkiye'nin tüm güzelliklerini kucaklayarak gerçekleştiriyoruz.

İzmir de, Nevşehir de, Hakkari de bizimdir. Türkiye'nin bu büyük zenginliğini hazmedemeyenler, ülkemizi bölmek için Haçlı Seferleri'nden Sevr'e kadar bizimle uğraşmışlardır. Aynı kirli zihniyet birliğimize, beraberliğimize saldırmayı sürdürüyor.

Ordularıyla bu aziz vatanı işgal edemeyeceklerini görenler sinsi yöntemlerle yeni araçlara başvurmuşlardır.

Biz kendi devletinin arkasında duranlarla yol yürüyoruz. Ey CHP, ey Kılıçdaroğlu; Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı?

Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi? Orada neler oluyor haberin var mı? Onurlu bir duruş sergileyerek terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor. Senin de vebalin var.

CHP'nin kampanyasını öncelikle görmezden geldik ancak bir süre sonra yakınlarımıza, ailemize sıçradı.

CHP eski bakanımız Albayrak'ı ve şahsımı hedef alıyor bu iş özellikle ailemize saldırı boyutuna varınca ağızlarının payının vermek bize vacip oldu.

Ülkenin hayrına en küçük bir sözü olmayan chp'nin hezeyanlarıyla uğraşmayı zul saydık. "

AYRINTILAR GELECEK...